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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأت نوة الفيضة.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

أمطار غزيرة بالإسكندرية
أمطار غزيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم الجمعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك مع بدء فصل الشتاء رسميا أمس الخميس.

وتشهد الإسكندرية حالة من التغيرات والتقلبات الجوية خلال النصف الثاني من ديسمبر، بسبب "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

صرف الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار بالمدينة

 وتتميز نوة الفيضة الصغرى بوجود سحب ثقيلة وكثيفة، وتكون الأمطار فيها متوسطة الشدة التى تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة.

وقد أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع غدا الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر، واعتبارا من فترة الظهير تسقط  أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

 وعليه ترفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و يتم وقف الإجازات وبدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وأكد علي تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

 وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

الاسكندرية التقلبات الجوية الخط الساخن الصرف الصحى اللواء محمود نافع المناطق الساخنة أمطار متفاوتة الشدة أمطار متفاوتة بدء فصل الشتاء

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