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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار بالمدينة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع غدا الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر، واعتبارا من فترة الظهير تسقط  أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.
 

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وعليه ترفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و يتم وقف الإجازات وبدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.


وأكد علي تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.


وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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