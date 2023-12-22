الدواء : مخزون الأنسولين يكفي 3 أشهر .. والمتأزم يتصل بـ 15301

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية وامن قومى ويحظى باھتمام رئاسى.

وأوضح على عوف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى إن هناك اجتماع أسبوعي بين «البنك المركزي، وزارة الصحة، هيئة الدواء، هيئة الشراء الموحد»، لبحث حاجة سوق الدواء، وتوفير الأدوية أو مستلزمات الدواء وتوفيرها للمصانع وطرحها في الأسواق.

الغدة الدرقية



وتابع: من 4 أشهر كانت هناك أزمة في أدوية الغدة الدرقية، ولكن الآن هناك وفرة لبدائل الغدة الدرقية مصنعة محليا، وبنفس فعالية الأدوية المستوردة.

وأوضح علي عوف ، أن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين علاج مرضى السكر، ولكن البعض يستخدمه في أغراض أخرى مثل التخسيس.

وأشار على عوف إلى أن مخزون الأنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأي مريض يواجه أزمة في نقص الدواء عليه الاتصال على الخط الساخن «15301»، التابع لهيئة الدواء، لإخباره بمكان وسعر الدواء الذي يبحث عنه.



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