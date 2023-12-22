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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود العسيلي: مقاطعة المنتجات الأجنبية بتضر البلد والمستثمر هيخاف

الفنان محمود العسيلي
الفنان محمود العسيلي

أبدى الفنان محمود العسيلي، رأيه في مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، مشددًا على أنه ليس مع مقاطعة المنتجات الأجنبية؛ لأن الاستثمار الأجنبي يفيد الدولة كثيرًا، ويُدخل العملة الصعبة.

وأضاف "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "إحنا بالمقاطعة بنضر البلد أكثر مما نفيدها، فهناك الكثير من العاملين بهذه الشركات مصريين.. 99% من العاملين مصريين، ومقاطعتها تمثل ضررا كبيرا عليهم".

وأوضح العسيلي، أنه بهذه المقاطعة للمنتجات الأجنبية؛ سيشعر المستثمر الأجنبي بالقلق، معقبًا: “هيخافوا يستثمروا في مصر.. وهناك الكثير من الشركات الأجنبية لا تدعم إسرائيل بشكل كبير وكامل”، مشيرا إلى أن الكثير من العمال في هذه الشركات حياتهم توقفت، وتعرضوا لضرر كبير بسبب هذه المقاطعة.

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