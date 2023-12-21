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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود العسيلي: شيرين عبد الوهاب بتعافر لتعود

العسيلي
العسيلي

قال الفنان محمود العسيلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، تعليقا على الأزمات المتكررة للمطربة شيرين عبد الوهاب، إن كل إنسان يمر بتجارب كثيرة في حياته و"شيرين بتعافر لكي ترجع".

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وعن أزمة حمزة نمرة مع نقابة الموسيقيين، رد: "أنا ضد شطب أي حد ومش بحب المنع ولا الشطب وأنا مع حرية الابداع والفن والفنان بيبقى عنده قضايا يعبر عنها واحترم أي فنان يقدم أي حاجة مقتنع بها، وياريت اعمل دويتو مع حمزة نمرة وهو فنان كبير جدا".

 

أضاف محمود العسيلي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب واحدة من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وليس لها مثيل، قائلا: "هي صوت من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وملهاش زي، كإمكانيات صوتية، وربنا يوفقها في اختيار الكلام الصح وحفلاتها في جدة كانت مفاجأة".

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