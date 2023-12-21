محمود العسيلي: اتجوزت 3 مرات للاستقرار والعيلة وقررت الانفصال مرتين

قال الفنان محمود العسيلي، إنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الابتعاد.

وأضاف محمود العسيلي: "مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعنى لو مضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير".

وأضاف محمود العسيلي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يحاول العيش في سعادة ولا يضغط نفسه، متابعا: "بحاول اعيش مبسوط ومرتاح وفي ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية وتعلمت أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا".

وتابع: في ناس بتفضل تمثل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، وأنا حاليا متجوز والاستقرار حلو واتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد ولم افقد الأمل في تصليح العلاقة.. أختار الابتعاد.