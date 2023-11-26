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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ توب شفاف.. زوجة محمود العسيلى تثير الجدل بإطلالة أنيقة.. شاهد

صدى البلد

شاركت أمينة زوجة محمود العسيلى ، جمهورها بصور جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام   وهو ما أثار الجدل حولها.


 وتألقت زوجة محمود العسيلى،  بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار  مرتدية ملابس  ملفته توب أسود من قماش التول الشفاف وبنطلون جينز ونسقت معهم حقيبة باللون الأخضر..


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من ألوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها .


وتتميز زوجة محمود العسيلى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

اليكم الصور..

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IMG_3439
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IMG_3438
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تثير الجدل علي السوشيال ميديا حمود العسيلي محمود العسيلى زوجة محمود العسيلي

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