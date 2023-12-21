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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسيلي عن دعوات إلغاء الحفلات: أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا

العسيلي
العسيلي

الفنان محمود العسيلي، على الدعوات التي تطالب بإلغاء الحفلات تضامنا مع أحداث غزة، قائلا إنه "مع سخونة الأحداث في البداية كان ممكن تلغي حفلات لمدة شهر واثنين.

وأضاف محمود العسيلي: "بعد كده مش هينفع تلغي وده أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا".

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وأوضح محمود العسيلي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الغناء والحفلات جزء من شغلنا وفيه بهجة واحتفال ولكن هو مثل أي شغل آخر، مضيفا: "الحياة لازم تستمر وممكن تفكر تتبرع بجزء من حفلاتك لغزة أو الهلال الأحمر وده اللي هنعمله في حفلات شهر فبراير هنتبرع بجزء كبير لمواطني غزة".

واستكمل: "في الأول الوضع كان صعب وهو لسه صعب لكن الحياة لازم تستمر ولازم نشتغل والإنسان لازم يساعد بشكل ايجابي مش شعارات ولازم يكون في حاجة مفيدة على الأرض لان الناس اللي بتهاجم بتروح شغلها وفي ناس مسئولين معهم عائلات، والمساعدة تكون بحاجة ايجابية"، مؤكدا أن السوشيال ميديا كارثة من كوارث الزمن وممكن تذبح أي شخصية.

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