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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أزهرية الإسكندرية" تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائي والإعدادي، والتي المقرر أن تنطلق غدًا السبت، بجميع معاهد الإسكندرية.

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وأكد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، في تصريحات صحفية، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات، مشددًا على على ضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة.
كما شدد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكنترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بدقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، وخروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.
جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، أعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بالمعاهد الأزهرية، حيث تبدأ امتحانات النقل للمواد الأساسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية يوم 23 ديسمبر، وبالنسبة للمرحلة الثانوية أدبي وعلمي، تبدأ الامتحانات يوم 30 ديسمبر، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 16 يناير.
ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي القرآن الكريم، وطلاب الصف الأول والثاني الاعدادي في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو".

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