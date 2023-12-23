دعا لوقف الحرب ضد غزة.. جدل بسبب إزالة رسومات فنان شهير في لندن

تصاعد الجدل حول قضية الفن والنضال في لندن، بعد أن تم تصوير رجلين يقومان بإزالة علامة توقف مزينة بملصقات في إحدى الزوايا بجنوب المدينة.

وجاءت هذه الواقعة بعد ساعة فقط من ادعاء فنان الشارع الشهير بانكسي أن العلامة هي أحد أعماله، حيث شارك مقطع فيديو يظهر العمل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وفي الفيديو، يظهر رجلان وهما يعملان سويًا على إزالة العلامة، حيث يقوم أحدهما بدعم دراجة كهربائية بينما يستخدم الآخر أدوات لإزالة الملصقات المثبتة على العلامة.

وقد قام الفنان بانكسي مؤخرًا بتزيين العلامة بثلاث شارات تصوير طائرات بدون طيار، وذلك في إطار عمل فني يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، في ظل التطورات الأخيرة والقصف العنيف الذي يشهده القطاع.

تمت إزالة العلامة أمام العديد من المتفرجين الذين كانوا يحملون هواتفهم ويتابعون حركة المرور. وقد تم نشر صورة للعمل الفني وتحديد موقعها على صفحة بانكسي الرسمية على إنستجرام، مما أثار الجدل والانتقادات.

تفسر جماهير الفنان بانكسي عمله الأخير على أنه بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في ضوء التقارير الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية التي تشير إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين في غضون عشرة أسابيع فقط جراء القصف الإسرائيلي العنيف، والذي تم انتقاده بشدة على المستوى الدولي لوحشيته.

وقال أحد الشهود إن بانكسي لم يكن على ما يبدو مسؤولاً عن الإزالة، حيث حاول اللص في البداية إزالة اللافتة بيديه قبل أن يعود بالأدوات، ويمكن سماع المتفرجين في الفيديو وهم يعبرون عن فزعهم بعد تنفيذ عملية السرقة في وضح النهار، على الرغم من أنه لم يفكر أحد في إيقافها على ما يبدو.