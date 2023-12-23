بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

كشف ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مصير محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادى الأهلي في أزمة غرامة نادي الزمالك الصادر بحقها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :‏"جلسات الاستماع لمحكمة التحكيم الرياضية كاس حتى يوم 21 مارس 2024 و لم يتم إدراج قضية كهربا بالجلسات حتى الآن"

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وقد قررت المحكمة الرياضية الدولية "كأس"، إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 6 أشهر مع إلزامه بدفع غرامة لنادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون دولار مع زيادة الفائدة التي تصل إلي 5%، في يونيو 2019 الماضي