خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي مصير المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وقال خالد بيبو في تصريحات تليفزيونية: موديست يواصل التدريب مع الأهلي ويسعى لاستعادة فورمته، ليكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

واضاف بيبو أن موديست مستمر مع نادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي، وفكرة رحيله عن النادي غير مطروحة نهائيا، مؤكدا أن القرار النهائي في يد المدير الفني للفريق، لدينا بطولة مهمة خلال أيام، ويوجد تركيز من جانب الجهاز الفني عليها.

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.