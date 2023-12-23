خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

اقترب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة نهاية الموسم الحالي.

قال إبراهيم سعيد نجم الاهلي السابق فى تصريحات تلفزيونية "أن عدم مشاركة النجم المالي إليو ديانج، في مباريات كأس العالم للأندية يؤكد قرب رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واضاف "إليو ديانج أعتقد انه من الصعب البقاء في الأهلي بعد عدم مشاركته مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أنه خارج حسابات مارسيل كولر".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطاع الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تحقيق فوز برباعية أمام أوراوا ريد الياباني بطل آسيا.