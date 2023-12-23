عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الأداء المميز بكأس العالم للأندية.. العروض الخليجية تنهال علي رباعي الأهلي

الأهلي
الأهلي

بعد مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، انهالت العروض على لاعبيه، حيث نال الفريق هذا التتويج بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث، وهو إنجاز يضاف إلى تاريخ القلعة الحمراء.

وحسبما اشارت تقارير صحفية، عدة أندية خليجية أبدت رغبتها بشدة في التعاقد مع رباعي النادي الأهلي، وهم: محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، وياسر إبراهيم، بسبب الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن جانبه، أكد الإعلامي إسلام صادق، أنه تم تقديم عرض من نادي ضمك السعودي لضم الشناوي بعد مشاركته مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الأداء المميز للأهلي في تلك البطولة. 

وأشار إلى أن الشناوي يعتبر واحدًا من ثلاثة لاعبين مصريين تستهدفهم أندية الدوري السعودي، إلى جانب ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

 

وأكمل “صادق” بالقول: «الشناوي أجرى جلسة مع وسيط لتيسير انتقاله إلى نادي ضمك السعودي مقابل 5 ملايين دولار».

نادى ضمك السعودي ياسر ابراهيم يسي مروان عطية محمد عبدالمنعم محمد الشناوي كأس العالم للاندية رباعي الاهلي بطولة كاس العالم للاندية أوراوا الياباني النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مسؤول أردني: القصف الإسرائيلي علي غزة تسبب في نشاط زلزال بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ