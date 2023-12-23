بعد الأداء المميز بكأس العالم للأندية.. العروض الخليجية تنهال علي رباعي الأهلي

بعد مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، انهالت العروض على لاعبيه، حيث نال الفريق هذا التتويج بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث، وهو إنجاز يضاف إلى تاريخ القلعة الحمراء.

وحسبما اشارت تقارير صحفية، عدة أندية خليجية أبدت رغبتها بشدة في التعاقد مع رباعي النادي الأهلي، وهم: محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، وياسر إبراهيم، بسبب الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن جانبه، أكد الإعلامي إسلام صادق، أنه تم تقديم عرض من نادي ضمك السعودي لضم الشناوي بعد مشاركته مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الأداء المميز للأهلي في تلك البطولة.

وأشار إلى أن الشناوي يعتبر واحدًا من ثلاثة لاعبين مصريين تستهدفهم أندية الدوري السعودي، إلى جانب ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

وأكمل “صادق” بالقول: «الشناوي أجرى جلسة مع وسيط لتيسير انتقاله إلى نادي ضمك السعودي مقابل 5 ملايين دولار».