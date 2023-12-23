التنمية المحلية: التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر بالقاهرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم السبت مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.



وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبدالعال للموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023 -2024 بما يساعم فى تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، حيث أكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة المحافظة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ .



وأشار محافظ القاهرة إلى متابعته الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف .



وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع اللواء خالد عبدالعال تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين وكذا الحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من إلتزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار .



وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن هناك متابعة يومية من الوزارة لتلك المبادرة على مستوي جميع المحافظات للتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة بما يساهم فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوعية لجهود المحافظات فى تنفيذ تلك المبادرة على أرض الواقع .



وشدد اللواء خالد عبدالعال على المتابعة اليومية من المحافظة للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة و لتلبية احتياجات المواطنين ، لافتا إلى وجود حملات مفاجئة بصورة مستمرة من المحافظة لمتابعة الأسعار في جميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .





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