مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

يخشى بعض العلماء أن فيروس كورونا المعروف بـ كوفيد 19، تحول إلى جرثومة في المعدة.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” يعتقد الخبراء أن سلالة الفيروس JN.1 يمكن أن تستهدف بطوننا، على الرغم من وحشية الجهاز التنفسي تاريخياً.

ويعتقد بعض علماء الفيروسات الآن أن المرض القاتل قد غير معاييره لدخول الخلايا، ومن المحتمل الآن أن يصل إلى القناة الهضمية.

وأوضح العلماء ان جرثومة المعدة تفرز في فضلات المصابين بالفيروسات. Jn.1 هو الضغط الذي يقف وراء الارتفاع الأخير في أعداد حالات كوفيد.

وقال عالم الفيروسات الجزيئية وأستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في جامعة ميسوري، مارك جونسون: "كانت هناك بعض الزيادات الكبيرة في مياه الصرف الصحي في أوروبا، وكان الكثير منا يفكر في التفسيرات المحتملة - سواء كان الأمر مجرد الكثير".

بدأت أمثلة النتائج التي توصلوا إليها العلماء في الظهور بجميع أنحاء العالم، خاصة بالنمسا، مما يشير إلى الحمل الفيروسي، تم اكتشاف حوالي 700 نسخة جينية لكل شخص مقارنة بصفر في يوليو من هذا العام.