عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

مخوف من تحول فيروس
مخوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة بالمعدة

يخشى بعض العلماء أن  فيروس كورونا المعروف بـ كوفيد 19، تحول إلى جرثومة في المعدة. 

وحسب صحيفة “ديلي ستار” يعتقد الخبراء أن سلالة الفيروس JN.1 يمكن أن تستهدف بطوننا، على الرغم من وحشية الجهاز التنفسي تاريخياً. 

ويعتقد بعض علماء الفيروسات الآن أن المرض القاتل قد غير معاييره لدخول الخلايا، ومن المحتمل الآن أن يصل إلى القناة الهضمية. 

وأوضح العلماء ان جرثومة المعدة  تفرز  في فضلات المصابين بالفيروسات. Jn.1 هو الضغط الذي يقف وراء الارتفاع الأخير في أعداد حالات كوفيد.

وقال عالم الفيروسات الجزيئية وأستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في جامعة ميسوري، مارك جونسون: "كانت هناك بعض الزيادات الكبيرة في مياه الصرف الصحي في أوروبا، وكان الكثير منا يفكر في التفسيرات المحتملة - سواء كان الأمر مجرد الكثير". 

بدأت أمثلة النتائج التي توصلوا إليها العلماء في الظهور بجميع أنحاء العالم، خاصة بالنمسا، مما يشير إلى الحمل الفيروسي، تم اكتشاف حوالي 700 نسخة جينية لكل شخص مقارنة بصفر في يوليو من هذا العام.

فيروس كورونا كوفيد 19 جرثومة في المعدة جرثومة كورونا فيروس العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

موضوعات متعلقة

لماذا السماء زرقاء بشكل واضح في فصل الشتاء عكس بقية أيام السنة؟

افتكره موظف في السوق.. مواطن يضع مذيع BBC في موقف محرج على الهواء

زوجان باكستانيان ينهيان حياة ابنتهما بسبب رفضها الزواج من ابن عمها بإيطاليا

بسبب كوباية شاي.. هندي يطعن زوجته 15 مرة بالسيف| تفاصيل

مقاتلة بالدرجة الأولى .. أميرة إسبانيا بالزي العسكري

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة انقلاب سيارة على أم وابنتها| فيديو

الجحيم ينتظر الأرض.. علماء يكشفون عن أبحاث خطيرة حول مستقبل الكوكب

مشهد من الجحيم.. بدء ثوران بركان مدمر في أيسلندا

ترشيحاتنا

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

COP28|وزيرة البيئة تشيد بإعلان «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي: تعهدات تمويلية بـ85 مليار دولار

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

على بعد 2500 سنة ضوئية.."ناسا" ترصد شجرة عيد الميلاد بالفضاء

دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم


ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ