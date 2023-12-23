متحدث الوزراء: برنامج الطروحات عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصري

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات، يتم من خلاله تعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، يتم العمل على رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة.

قال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن برنامج الطروحات هو بمثابة عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصري، إضافة إلى أن يكون هناك دورا هاما للقطاع الخاص في عملية التنمية.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بالإصلاح الاقتصادي بالرغم من التحديات الاقتصادية، والتحديات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.

توفير سيولة دولارية

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حقق نجاحا بـ التخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.