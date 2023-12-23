متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مشاورات ودراسات حالية تجرى بين الجهات المعنية لتخفيف احمال الكهرباء، وبمجرد الإنتهاء من كافة الدراسات، سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة.

قال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن برنامج الطروحات، يتم من خلاله تعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، يتم العمل على رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة.

المستوى الإقليمي والدولي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بالإصلاح الاقتصادي بالرغم من التحديات الاقتصادية، والتحديات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.