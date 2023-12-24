مكونات عجينة الكريب وطريقة تحضيره

تشعر ربة المنزل بسهولة فى إعداد وجبة الكريب لأطفالها لأنها وجبة سريعة ومتكاملة كما أنها يمكن إعدادها بالمذاقين الحلو والحادق ويمكن تناولها في النادي وأماكن التنزه وأيضا أثناء اليوم الدراسي، لذلك تقدم الشيف رقية طريقة عمل الكريب.

مكونات عجينة الكريب:



كوب دقيق

كوب حليب

ربع ملعقة ملح

ملعقة صغيرة سكر

بيضة

ربع ملعقة فانيليا



مكونات الحشو:



نصف كيلو بانيه على حسب الرغبة وأيضًا من الممكن استبداله بنوع حشو متاح كالجبنة.

طريقه تحضير الكريب:



في وعاء مناسب نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط



يجب تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضيف كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.



وبعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.



نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي، وأيضًا من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح.