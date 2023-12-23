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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد نجاح الاستحقاق الدستوري 2024|«حماة الوطن» ينظم احتفالية لتكريم الكوادر والقيادات الحزبية

صدى البلد

نظم حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، حفل تكريم قيادات وكوادر الحزب، تقديرًا لجهودهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاءت الاحتفالية عقب نجاح الاستحقاق الدستوري، والذي لعب فيه حزب حماة الوطن، دورًا بارزًا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الشكر لكافة كوادر وقيادات الحزب على جهودهم في الاستحقاق الدستوري، قائلا: كنتم على قدر المسئولية، ونجحتم الاستحقاق الدستوري الذي شهد له العالم أجمع.

وتابع الهريدي: بفضل جهود قيادات حماة الوطن، أسفرت الانتخابات الرئاسية عن مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل، حتى حقق الرئيس السيسي النجاح في تولي مسئولية البلاد لولاية جديدة

وأشاد بدور أمانة تنظيم الحزب، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، لما قدمته من دور في الاستحقاق الدستوري، مختتما كلمته: حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقضائها، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

شهد الحفل الذي قدمه الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين صندوق حزب حماة الوطن، تكريم الفريق جلال الهريدي، لأعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، ووسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدكتور حاتم متولي، النائب عماد خليل، والدكتور كريم سلام، أعضاء الحملة.

كما تم تكريم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين الإعلام، الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام مساعد، أمين التنظيم، غادة البدوي، أمين المراسم، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، محمد الحداد، أمين أمانة العمال، أحمد تيسير، أمين الشئون الاقتصادية، وإسلام محمد، مدير المركز الإعلامي للحزب، وأمناء المحافظات، وعدد من الكوادر في الأمانات المختلفة بالحزب.

الانتخابات الرئاسية 2024 حماه الوطن عبد الفتاح السيسي

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