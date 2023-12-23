نائب: مجلس الوزراء يطمح في الوصول إلى 30 مليون سائح

أكد النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء يطمح في الوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرا إلى أن جميع الأنظمة التي تقع تحت نطاق السياحة تحتاج إلى تدعيمات دائمة.

وقال أحمد الطيبي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن العاصمة الإدارية الجديدة مكان مثالي لسياحة المعارض، مؤكدا أنه يمكن استغلال العاصمة، للترويج لهذا النوع من السياحة.

فتح أسواق جديدة

وتابع محمد كارم الخبير السياحي، أن أنماط السياحة تعددت في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تم العمل على فتح أسواق جديدة.