نقابة الصحفيين تؤجل عقد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين

قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين، تأجيل عقد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي، على أن يتم إعلان الكشوف بعد اعتمادها وتحديد أيام الانعقاد خلال أسبوع.

قال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن لجنة القيد قررت تأجيل عقد لجنة المشتغلين، لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي، وسوف يجري إعلان الكشوف بعد اعتمادها وتحديد أيام الانعقاد خلال أسبوع.

انعقاد لجنة تحت التمرين

أوضح وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في بيان، أنه من المقرر انعقاد لجنة تحت التمرين للمتقدمين من الصحف التي لم تستنفد أعداد المقبولين وفقا للائحة، في موعدها يوم 30 ديسمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، بدء تسلم أرشيف لجنتي المشتغلين وتحت التمرين، من 16 ديسمبر الجاري، حتى اليوم السبت.

كما أوضحت لجنة القيد، في بيان سابق لها، أنه بالنسبة للجنة للمشتغلين يجري تسليم الأرشيف الذي يبدأ بعد الحصول على عضوية النقابة في جدول تحت التمرين فقط على أن يجري إحضار باقي الأرشيف يوم انعقاد اللجنة.