أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة

يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر حالياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات حتى يمكن استخراج بدل فاقد رخصة قيادة، حيث تأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية توفيرًا للوقت والمجهود على المواطنين.

وأولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

سجل دخول وإن لم يكن لك حساب يمكن إنشاء حساب على الموقع.

في الخطوة التالية اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة "بدل فاقد رخصة قيادة”

بعد الموافقة على الشروط ادخل بيانات الرخصة الخاصة بك.

شهادة المخالفات

قبل إتمام الطلب ادفع رسوم «شهادة المخالفات» عن طريق الموقع التالى: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

قدم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومى تكون سارية وشهادة مخالفات.

سدد رسوم الخدمة.

بعد ذلك استلم بدل فاقد رخصة قيادة بعد القيام بكل الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية.

عند فقدانها .. خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة 2023

التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير مذكرة فقد

التوجه إلى وحدة المرور المختصة التابعة لمنطقته

تقديم تلك المذكرة

دفع الرسوم الخاصة بالرخصة

استخراجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة

طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة 2023

1. الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

2. الضغط على خدمات المرور

3. استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات

4. اتباع الخطوات المطلوبة

5. اختيار نوع الرخصة

6. اختيار رقم اللوحة

شروط استخراج رخصة قيادة 2023

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة تتضمن ما يلي :-

1. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عاما.

2. - ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

3. - يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

4. - يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

5. - تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

6. - يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

7. - من بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

8. - يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2023

ولاستكمال الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل استخراج رخصة قيادة هو تجهيز بعض المستندات الهامة والتي تشمل ما يلي:

1. - يلزم على الراغب فى استخراج رخصة قيادة إحضار 4 صور شخصية.

2. - يلزم تقديم المؤهل الدراسى.

3. - تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة نموذج الاختبار العملى.

4. - نموذج الاختبار الشفوى.

5. - يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

6. - تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

7. - شهادة طبية لـ إثبات اللياقة البدنية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة قيادة السيارة

يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من خلال بوابة مرور مصر، وذلك من خلال الضغط على مخالفات رخص القيادة، ثم وضع البيانات الخاصة برخصة القيادة (الرقم القومي، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، ووحدة الترخيص) ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

وبعد ذلك تظهر أمام المواطن شاشة مبينا بها رقم الرخصة وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وعليه الضغط على طلب استخراج شهادة الغرامات، ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة له.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا

1- الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالي

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/terms-drivinglicense-replacement-of-lost.aspx

2-سجل دخول وإن لم يكن لك حسابا يمكن إنشاء حساب على الموقع.

3-اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

4-وفي خانة المرور قم بالضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب ادفع رسوم شهادة المخالفات.

5-قدم المستندات المطلوبة وهي بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية وشهادة مخالفات.

6-تسديد رسوم الخدمة.

7- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

8- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

9- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

10- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريح.

11- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة

تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك بقسم المرور المختص.

تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة.

تقديم الرخصة التالفة أو ما يفيد بفقد الرخصة (مذكرة محررة بقسم الشرطة أو اقرار بفقد الرخصة).

الرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة.

سداد الرسوم المقررة قانونا واستلام الرخصة.

إجراءات طالب استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

عمل مذكرة في القسم بفقد الرخصة.

الذهاب إلى إدارة المرور لاستخراج شهادة مخالفات من نيابة المرور.

الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها.

ويقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة.

ويتولى قسم المرور بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه.

وبعد التحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب.

تصرف بدل فاقد الرخصة بعد أداء قيمة رسم الدمغة المقرر لها.

ويحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية مؤشرا عليها بعبارة بدل فاقد وبتاريخ إصدارها.

ويحتاج المواطن لتجديد رخصة السيارة فقط لجهاز الكمبيوتر أو موبيل يحوي انترنت والقيام بتلك الخطوات البسيطة التي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولى خطوات تجديد رخصة السيارة الدخول لبوابة المرور الإلكترونية.

- تتضمن الخطوة الثالثة ضمن خطوات تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- ويطلب من المواطن الراغب فى تجديد الرخصة إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني الاسم رباعي وأيضا البريد الالكتروني ثم إدخال كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- كما تشمل البيانات المطلوبة تسجيلها أيضا العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- ثم يطلب منك كتابة رقم المحمول، والرقم القومي، المقطع الأول لاسم الأم ثم رقم المصنع وايضا المحافظة التابع لها وإدخال رمز التحقق.

- ثم يتم الضغط على «سجل الآن».

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار «تجديد رخصة السيارة».

- ويجب علي الراغب في تجديد رخصة السيارة دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

هناك مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة من أجل تجديد رخصة السيارة والتي تشمل مايلي:-

- يلزم على المواطن الراغب فى تجديد رخصة السيارة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما يلزم إحضار شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات» حيث أنها من بين المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة.

- كما يلزم أيضا من أجل تجديد رخصة السيارة إحضار الرخصة السابقة.