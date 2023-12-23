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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي أسعار الذهب باهتمام الكثير من المواطنين- خاصة المقبلين على الزواج-؛ لشراء الشبكة، وأيضا الراغبين في الاستثمار، باعتبار الذهب وعاء آمنا للادخار.

ويتابع المواطنين أسعار الذهب خلال تعاملاته اليومية؛ من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء، وآخرون يسعون إلى تحديد من الوقت الأنسب للبيع؛ بهدف الربح.

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سعر الذهب يرتفع 60 جنيها في يومين.. تعرف على السبب

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تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن


أسعار الذهب اليوم 

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، ما يلي:

عيار 24 بيع 3,446 شراء 3,469 جنيها.
عيار 22 بيع 3,159 شراء 3,180 جنيها.
عيار 21 بيع 3,015 شراء 3,035 جنيها.
عيار 18 بيع 2,584 شراء 2,601 جنيه.
عيار 14 بيع 2,010 شراء 2,023 جنيها.
عيار 12 بيع 1,723 شراء 1,734 جنيها.
الاونصة بيع 107,162 شراء 107,873 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 24,120 شراء 24,280 جنيها.
الكيلو بيع 3,445,714 شراء 3,468,571 جنيها.
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وقرر مجلس الوزراء، في مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب العالمية، حالة ارتفاع، وصعدت الأوقية في بورصة الذهب إلى 2047 دولارا، بعد إغلاق سابق عند 2045 دولارا، بعد ارتفاعها أول أمس 14 دولارا.

ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية عالميا لم تصل إليها من قبل، حيث سجلت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة جدا، بسبب العديد من الأسباب وليس بتوقعات خفض الفائدة من الفيدرالي فقط.

وارتفع الذهب عالميا وحقق مكاسب كبيرة في ظروف معينة، ومنها انتشار فيروس كورونا، وكان آخر ارتفاع حققه الذهب بشكل قياسي بداية ديسمبر 2023، بسبب زيادة الطلب الصيني، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد.

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جولد بيليون: الذهب في البورصة العالمية يحقق 1.7 % بسبب اتجاه خفض الفائدة

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سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-12-2023

ومن المتوقع أن يزداد الطلب من قبل الصين والهند خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يظل الطلب الصيني على المعدن الأصفر في ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، خاصة وأنّ سوق العقارات غير متزن في الوقت الحالي.

وتستمر أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير في الارتفاع بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.

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سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-12-2023

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