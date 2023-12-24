بهذه الخطوات.. احصل على بدل فاقد لبطاقة التموين

يشكل فقدان بطاقة التموين مشكلة لدى الكثير كونها تعد من المستندات المهمة التي لا غنى عنها وفي حالة رغبة المواطنين في استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عليهم اتباع عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ويمكن الدخول مباشرًة.

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة "التموين".

- سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة "ابدأ الخدمة".

- ستظهر أمامك جميع بيانات بطاقة التموين.

- اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على كلمة التالي.

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيه، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه.

يتم التعامل مع حالات فقد أو تلف بطاقة التموين 2023، من خلال دورة أوضحها الموقع الإلكتروني لـ وزارة التموين، والتي تضمنت الآتي:

- في حالة فقدان أو تلف البطاقة التموينية يجب الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة ليتم وقفها.

- بعد ذلك يجب تحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لاستخراج بطاقة التموين الجديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة المفقودة، وفي حالة عدم تقديم الطلب خلال 3 أيام من الإبلاغ يتم أعادة تشغيل البطاقة القديمة تلقائيا.

- يقوم مكتب التموين بتسليم بطاقة التموين الجديدة لصاحبها بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على بياناته (الرقم القومي، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال).

- يتم تسليم الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

خطوات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف عبر منصة مصر الرقمية

لاستخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية، بالخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط

- اضغط تسجيل حساب وأنشئ حسابا بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول واسم الأم، وفي حالة التسجيل المسبق، اضغط على الدخول إلى حسابي واكتب رقم الموبايل وكلمة السر.

- اضغط على التموين.

- اضغط على إصدار بطاقة بدل فاقد وتالف.

- اضغط على ابدأ الخدمة.

- أدخل بيانات البدال أولا.

- اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

- اختر الإدارة التموينية.

- اختر مكتب التموين الأقرب إليك من الأماكن المتاحة بالقائمة.

- الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط عليها،ثم اضغط موافق، ثم اضغط التالي.

- اختر العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه من خلال القوائم المتاحة أمامك، المحافظة، رقم العقار، رقم الطابق، ورقم الشقة، أو اختر التسليم عن طريق مكتب التموين ثم اضغط التالي.

- سيتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها، ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل في حالة الاحتياج لذلك، ثم اضغط التالي.

- سيتم عرض تفاصيل طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- راجع المبلغ المطلوب مقابل إيصال البطاقة إلى المنزل قبل السداد، ثم اضغط سدد الآن، وذلك في حالة اختيارك مكان التسليم المنزل.

- اختر طريقة السداد من القائمة أمامك سواء بالبطاقة أو عن طريق شركات التحصيل.

- أدخل بيانات بطاقتك الفيزا أو الماستر كارد بأمان، الرقم، وتاريخ الانتهاء بالشهر والسنة، والرقم السري، ثم اضغط على سدد الآن.

- في حالة الضغط على شبكات التحصيل خالص مثل أمان أو مصاري، ومصاريف وعمولة التحصيل تظهر عند ماكينة منفذ التحصيل.

- اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم اضغط التالي.

- سيظهر لك كود السداد وعداد الصلاحية، احفظ الكود الموجود في المربع، أو التقط صورته.

- اذهب بهذا الكود إلى أقرب منفذ سداد لك أمان أو مصاري، وسدد رسوم التحصيل بهذا الكود لصالح مصر الرقمية، واطلب إيصال السداد.

- ستظهر لك رسالة “تم إرسال طلبك بنجاح”، ويمكنك تتبع الطلب من خلال نفس الموقع بالضغط على تتبع الطلب.

خطوات إصدار بدل فاقد أو تالف من خلال مكاتب التموين

أما عن طريقة إصدار بدل تالف وفاقد من خلال مكاتب التموين، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له المستفيد من البطاقة التموينية لاستخراج بدل فاقد أو تالف.

- يقدم المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة ووقف بطاقة التموين التالفة، مرفق صورة من البطاقة الشخصية وصور البطاقات الشخصية للأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، مع رقم هاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات على قاعدة البيانات بمنظومة التموين.

- وبعد مدة استخراج بطاقة التموين الجديدة بدلًا من البطاقة التالفة والتي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين يتم تسليمها لصاحب البطاقة التموينية للاستفادة من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم.

- يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية بها الرقم السري الخاص به لبدء عملية صرف السلع التموينية والخبز المدعم في الشهر التالي من استلامه بطاقة التموين الجديدة.