خبير اقتصادي: الصناعة المصرية حققت طفرة كبيرة وتساهم بـ85% من إجمالي الصادرات السلعية

أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الصناعة هي قلب التنمية الأقتصادية لأي دولة في العالم، مشيرا إلى أن الصناعة في الوقت الحالي هي من تعطي ميزة تنافسية لمؤشرات للتنمية في أي دولة.

وقال محمد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن الدولة المصرية اولت اهتماماً كبيراً بالصناعة، مؤكدا أنه تم عمل تعديلات تشريعية لجذب الإستثمارات، مع العمل على إعطاء حوافز للمستثمرين.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة قامت بعمل إعفاءات جمركية، مما ساهم في زيادة الإٍستثمار ودفع عجلة الصناعة والتنمية.

إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية

وأشار محمد الكيلاني إلى أن الصناعة المصرية تحقق طفرة كبيرة وتساهم بـ85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.