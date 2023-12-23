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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نهج مبادرة ابدأ قادر على إنجاح أي مشروع

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إطلاق مبادرة رئاسية لتوطين الصناعة المصرية وهي مباردة أبدأ، معقبًا: “هذه المبادرة قد تكون الحل السحري الفعال لتخفيض الفاتورة الاستهلاكية من الاستيراد بجانب توفير فرص العمل لشباب مصر”.
 

وأضاف “محسب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مبادرة ابدأ تقوم بتمويل مشروعات الشباب بفوائد تكاد تكون معدومة وتوفر لهم كافة التسهيلات وتقوم بالمتابعة معاهم وشراء منتجاتهم لتشجيعهم على الاستمرار، مؤكدًا أن هذا النهم قادر على إنجاح أي مشروع وعلى وزراة الصناعة والدولة اتباع هذه الاستراتيجية وتوسيع نهج “أبدأ” في المشروعات المتوسطة والكبيرة أيضًا.

وتابع الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مبادرة أبدأ ساهمت كثيرًا في الحد من البيروقراطية ومساعدة الشباب في تطوير الدراسة الخاصة بمشروعاتهم وتوفير أماكن تنفيذ المشروعات سواء كانت ورشة أو مزرعة.

ابدأ مباردة أبدأ توطين الصناعة فرص العمل الاولي المصرية المشروعات الصغيرة الحوار الوطني الاستثمار

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