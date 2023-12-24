جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ مضاد للدبابات على منزل شمال إسرائيل

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للدبابات سقط على منزل في بلدة أفيفيم شمالي البلاد دون وقوع إصابات، وأن الجيش يرد على مصدر إطلاق النار.

كانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت، اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد :"استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي بلغ 485 قتيلا.

وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد ،مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.