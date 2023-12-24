القسام تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة وسط غزة ومقتـ ل 6 جنود

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد : "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي الي 485 قتيلا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد ،مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.