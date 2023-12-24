لقطات مؤثرة للحظة إنقاذ كلب بعد 30 ساعة من دفنه أسفل عقار منهار

كشفت لقطات مؤثرة لحظة إنقاذ جنود “كلبا” دُفن تحت الأنقاض لأكثر من 30 ساعة بعد أن ضرب زلزال مدمر الصين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قُتل ما لا يقل عن 148 شخصًا بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة شمال غرب الصين يوم الاثنين، ما تسبب في أضرار بعشرات الملايين في الصناعات الزراعية وصيد الأسماك.

وتُظهر اللقطات كلبًا عالقًا في الوحل، محصورًا بالكامل تحت أكوام من الخرسانة.

ولكن بعد أن سمع مالكه العقار صوت النباح من تحت أنقاض منزله المدمر في مينهي هوي وتو، بمقاطعة تشينغهاي الصينية، اتصل على الفور برجال الإنقاذ.

وتظهر لقطات الهاتف الذكي التي تم تسجيلها بعد حوالي 30 ساعة من الزلزال، رجال الإنقاذ وهم يصلون تحت لوح إسمنتي ويسحبون الكلب، ما أسعد السكان المحليين.