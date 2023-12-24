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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدد المجني عليها بصور فاضحة..جنايات الإسكندرية: السجن عامين لقبطان بحري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.ه.م" بالحبس مع الشغل عامين، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتهديد وافشاء أمور خادشة للحياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي امير، والمستشار محمد السيد محمد ، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

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كانت القضية رقم 16630 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط قسم تكنولوجيا المعلومات، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بإرسال صورلها علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها خادشة للحياء.


وتبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم "م.ه.م" قبطان بحري ،بإرسال صورا خاصة بالمجني عليها " م.إ.م" معلمة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجني عليها ، تحصل عليها عندما كان متزوج منها ، بأن أرسل إليها تلك الصور الخاصة  بها مهددا إياها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم ترضخ له ، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين أن المتهم ارتكب الواقعة من خلال استخدام الانترنت من خط مربوط على خط لمحل تمتلكه والدته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

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