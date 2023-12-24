بمناسبة أعياد الميلاد| محافظ الإسكندرية: مصر تظل نسيجًا واحدًا ورمزًا للمحبة والسلام

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أبناء الشعب المصري والطوائف المصرية المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.

وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية ستظل رمزًا للتعايش الحضاري تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، داعيًا المولى_عز وجل_أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.