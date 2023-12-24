عوض تاج الدين: زيادة نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذه الفترة أمر طبيعي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن زيادة نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذه الفترة أمر طبيعي، ويحدث كل عام.

وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، مع الإعلامي سيد علي إلى أن فيروس كورونا لم يختفي، وتظهر متحورات جديدة له كل فترة، موضحا أن متحور كورونا الجديد "JN1" يتصف بسرعة الانتشار، منوها بأن الإصابات الموجودة في مصر الآن عبارة عن التهابات بالجهاز التنفسي وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام نتيجة طبيعة الجو.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه حتى الآن لم يسجل المتحور الجديد في مصر، ولكن يمكن أن يظهر في أي وقت، لافتا إلى ان معظم الإصابات في مصر تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة.