سمير فرج يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن 40% من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب وبعدها قناة السويس.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض شركات الملاحة قررت أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن قرار شركات الملاحة البحرية، سببه هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما يرفع التكلفة وبالتالي ينعكس على العالم كله.

وحول سبب عدم دخول مصر في التحالف الدولي لصد هجمات الحوثيين تحت قيادة أمريكا، قال إن مصر لا تدخل في أي حلف منذ عهد الرئيس عبد الناصر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الدخول في الحلف، لأن هذا معناه أن معدات وأليات الحلف يمكنها دخول مصر في أي وقت مثلما يحدث في حلف الناتو.

