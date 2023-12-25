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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الأسبق يكشف كواليس تطوير الهيكل الاداري للدولة

هاني محمود
هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقا، وزير الاتصالات الأسبق تعريف الهيكل الإداري للدولة يبدأ برئيس الوزراء ثم الوزراء ثم الهياكل التنظيمية للوزارات ثم الهيئات الخدمية والتنموية والاجتماعية التي تقدم خدمات للمواطنين وأن شكلها العام واحد ولكن تختلف في وظيفتها وكيفيه تفاعلها وتقديم خدماتها للجماهير.

وأضاف محمود في مقابلة حصرية مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن دور الحكومة تنظيم العمل والمسؤولة عن تقديم خدمات للمواطنين من شرطة وشهر عقاري وصحة الخ.

وأوضح أن إصلاح الهيكل الإداري تم من خلال استقدام الدروس من الدول الناجحة التي لديها جهاز إداري سهل ورشيق وتقدم خدمات سريعة للمواطنين وتتمثل في تنمية وتدريب الموارد البشرية التي لم تحصل على كورس تدريب منذ عشر سنوات، فضلا عن تعديل نظم العمل القديمة والعقيمة،  وميكنة الخدمات الحكومية والتي بدورها تعمل على حل مشاكل نظم العمل ومكافحة الفساد.


 

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