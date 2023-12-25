أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

شهد عام 2023، عدد كبير من الاكتشافات الفلكية، من بينها إضافة علماء الكواكب عددًا من العوالم الجديدة إلى قائمة الكواكب الذي يزيد عن 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية. ومن بينها كواكب لم نشاهدها من قبل.

وهذه 10 اكتشافات للكواكب الخارجية لعام 2023.

تلسكوب جيمس ويب يحدد العناصر الثقيلة في الغلاف الجوي لعملاق الغاز

في وقت سابق من العام ، أكدت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) وجود عناصر ثقيلة - الكربون والأكسجين - في الغلاف الجوي للكوكب البعيد خارج المجموعة الشمسية HD149026b. يُعرف الكوكب أكثر باسم Smertrios.

وجاء هذا الاكتشاف بمثابة مفاجأة لعلماء الفلك، حيث أن عمالقة الغاز من نظامنا الشمسي ، مثل كوكب المشتري وزحل ، تحتوي في الغالب على الهيدروجين والهيليوم فقط في غلافها الجوي.

والقاعدة العامة هي أنه كلما كان الكوكب أكبر، كلما قلت العناصر الثقيلة في غلافه الجوي. وقد قلب هذا الاكتشاف هذه الفكرة رأساً على عقب.

اكتشاف كوكب غازي عملاق

أضاف القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا ما يقرب من 2000 عالم إلى قائمة الكواكب الخارجية لدينا، ومع ذلك، برز كوكب معين، وهو كوكب غازي عملاق يسمى TOI-4600c ، أمام علماء الكواكب.

تدور معظم الكواكب الخارجية المكتشفة بالقرب من نجمها الأصلي، ومع ذلك، يدور TOI-4600c حول نجمه كل 482.82 يومًا أو 16 شهرًا.

وهذا يمنحها أطول سنة لأي كوكب اكتشفه TESS. كما أن درجة حرارة العملاق الغازي باردة أيضًا -110 درجة فهرنهايت، أو -78 درجة مئوية على السطح.

نظام كوكبي نادر يحتوي على ستة كواكب فرعية تدور

اكتشف العلماء نظامًا كوكبيًا تدور فيه ستة كواكب قريبة جدًا من نجمها الأم - قريبة جدًا، يقع على بعد 100 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي.

ويمكن لجميع الكواكب الستة أن تقع ضمن المسافة بين عطارد وشمسنا، ويعتقد علماء الفلك أيضًا أن نظام الكواكب ظل دون تغيير لأكثر من مليار سنة، حيث تدور الكواكب في مدار قريب من الرنين الرياضي المثالي.

اكتشاف كوكب ضخم يدور حول نجم صغير

في بحث يتحدى مفاهيم علماء الكواكب حول ما هو ممكن، وجد أن كوكبًا خارجيًا ضخمًا يُدعى LHS 3154 b، وهو أكبر بـ 13 مرة من الأرض ، يدور حول نجم قزم فائق البرودة .

ويشبه الكوكب نبتون في الحجم، في حين أن كتلة النجم أقل من كتلة الشمس بتسع مرات . إن النسبة بين عالم بحجم نبتون ونجمه الأم، الذي يبعد 51 سنة ضوئية، أكبر 100 مرة من نسبة الكتلة بين الأرض والشمس.

أطول فيديو لكوكب خارج المجموعة الشمسية

أنشأ علماء الفلك مقطع فيديو لمدار الكوكب الخارجي Beta Pictoris b. والذي يستغرق 23 سنة أرضية ليكتمل.

ويقع الكوكب في نظام يبعد 64 سنة ضوئية عن الأرض، وتبلغ كتلة الكوكب نفسه 12 مرة كتلة كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

كواكب نظام ترابيست تشبه عطارد

وجدت الملاحظات باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST أن اثنين من الكواكب الداخلية في نظام الكواكب Trappist من المحتمل ألا يكون لهما غلاف جوي.

من المحتمل أن يكون TRAPPIST-1b، وهو أكبر قليلًا من الأرض، عبارة عن صخرة بدون غلاف جوي، مع درجة حرارة حارقة تبلغ 232 درجة مئوية.

نبتون المغطى بالضباب

قام علماء الكواكب بتوجيه تلسكوب جيمس ويب الفضائي نحو كوكب "نبتون " يُدعى Gliese 1214 b ، ووجدوا أنه كان محاطًا بضباب كثيف أو طبقة سحابية.

وقد ثبت في البداية صعوبة رصد كوكب Gliese 1214 b بسبب غلافه الجوي العاكس، لكن الباحثين يعتقدون أنه من المحتمل أن الكوكب يحتوي على كميات كبيرة من بخار الماء.

ويدور الكوكب الذي يقع على بعد 48 سنة ضوئية بالقرب من نجمه الأصلي، لذلك من غير المرجح أن يحتوي على أي محيطات سائلة على السطح.

السحب المعدنية

حدد علماء الفلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية يسمى LTT9779 b يعكس 80% من الضوء الذي يشرق عليه من نجمه الأم.

وبالمقارنة، تعكس الأرض 30% من ضوءها، والكوكب فائق الحرارة، والذي يبعد 264 سنة ضوئية عن الأرض، عاكس بشكل استثنائي بسبب ارتفاع نسبة المعادن في غلافه الجوي، ونظرًا لأن عرض الكوكب يبلغ خمسة أضعاف عرض الأرض، فقد حصل على لقب "أكبر مرآة كونية تم اكتشافها على الإطلاق".

كوكب يفقد غلافه الجوي

لاحظ علماء الفلك كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، على بعد 950 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، يفقد غلافه الجوي بسبب قربه الشديد من نجمه الأصلي.

وتبلغ كتلة الكوكب، المعروف باسم HAT-P-32 b، نحو 68% من كتلة كوكب المشتري، لكنه يبلغ ضعف عرض أكبر كوكب في النظام الشمسي.

ويوجد HAT-P-32 على بعد 3.2 مليون ميل فقط من نجمه الأم، أو حوالي 3% من المسافة بين الأرض والشمس، ويكمل مداره كل 2.2 يوم.

ويعني هذا القرب أن العملاق الغازي يتعرض للتحميص بسبب إشعاع نجمه الأم، مما يصنف HAT-P-32 b على أنه كوكب المشتري الساخن.

نظام النجم الثنائي

في حين أن أنظمة النجمية الثنائية يدور نجمان حول بعضهما البعض، شائعة في الكون، فمن غير المحتمل أن تحتوي هذه الأنظمة على كواكب . وذلك لأن النجوم الثنائية من المحتمل أن تحرك أقراص تشكيل الكواكب خلال مرحلة التكون للأنظمة الكوكبية.

من المعروف أن نظامًا ثنائيًا واحدًا فقط يستضيف كواكب متعددة، ومع ذلك، في وقت سابق من السنوات، اكتشف العلماء نظامًا آخر متعدد الكواكب يدور حول زوج من النجوم.

قام علماء الفلك بالتحقيق في النظام الثنائي TOI-1338، الذي يقع على بعد حوالي 1320 سنة ضوئية من الأرض، واكتشفوا كوكبًا دائريًا يُطلق عليه اسم TOI-1338b يدور حول زوج نجوم TOI-1338. وفي محاولاتهم لقياس كتلة الكوكب، اكتشفوا كوكبًا آخر.