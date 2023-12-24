وكالة ناسا تعثر على اكتشاف رهيب في كوكب المريخ .. تفاصيل

عثرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا على ما تعتقد أنه دليل على وجود المياه في كوكب المريخ، مع رصد "مياه الفيضانات" على الكوكب الأحمر.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم رصد علامات وبقايا المياه الهائجة، حيث تعتقد منظمة الفضاء العليا أنها ربما التقطت دليلاً محتملاً للسوائل على سطح الكوكب القاحل الشبيه بالصحراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المريخ لم يكن في العصر القديم رطبًا فحسب، بل كان معرضًا دائمًا لخطر الفيضانات، وفقًا للمعلومات الحديثة التي التقطتها مركبات ناسا الجوالة التي تتجول حاليًا على الكوكب الأحمر.

كوكب المريخ

ويبدو أن المركبة الفضائية قد التقطت تشكيلات من الصخور الكبيرة التي قد تكون دليلاً على وجود مسطحات مائية وفيضانات متغيرة حدثت سابقًا على المريخ.

وجاء في بيان ناسا: "يُعتقد أن الصخور المستديرة التي تظهر هنا قد جرفتها مياه الفيضانات القوية إلى جيزيرو كريتر، التي تستكشفها بيرسيفيرانس، منذ مليارات السنين.

وأضاف البيان: حدث هذا خلال واحدة من ثلاث فترات رئيسية حددها العلماء في التطوير للبحيرة ونظام النهر الذي احتل جزيرة جيزيرو في الماضي القديم."