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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد نجاح الحديث مع حوت.. هل سيكشف لنا أسرار المحيط ومثلث برمودا؟

صدى البلد

قد يبدو الأمر غريبا، لكن نجح العلماء أخيرا في فك واحد من أكثر الألغاز غموضا، وهي التحدث مع الحيوانات، وكانت البداية بنجاح محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب يسمى “توين”

السلوك الذي لوحظ في الحيتان الحدباء يدعم افتراضًا مهمًا في البحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض. الدكتور لورانس دويل من معهد SETI هو مؤلف مشارك آخر في هذه الورقة.

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ويوضح قائلاً: "بسبب القيود الحالية على التكنولوجيا، فإن الافتراض المهم للبحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض هو أن الكائنات الفضائية ستكون مهتمة بإجراء اتصالات وبالتالي استهداف أجهزة الاستقبال البشرية. ومن المؤكد أن هذا الافتراض المهم يدعمه سلوك الحيتان الحدباء .

من خلال رسم أوجه التشابه مع دراسة القارة القطبية الجنوبية كبديل للمريخ، يستخدم فريق Whale-SETI النتائج التي توصلوا إليها من دراسة أنظمة الاتصالات الذكية والأرضية وغير البشرية لتطوير مرشحات يمكن تطبيقها على أي إشارات محتملة يتم تلقيها من خارج كوكب الأرض.

الآثار والبحوث المستقبلية

سيقوم الفريق بتوظيف رياضيات نظرية المعلومات لتحديد مدى تعقيد التواصل، مثل بنية القاعدة المضمنة في الرسالة المستلمة.

بالإضافة إلى الباحثين الرئيسيين، فإن الدكتور جوزي هوبارد، وليزا ووكر، وجودي فريدياني، المتخصصين في الذكاء الحيواني، وتحليل أغنية الحوت الأحدب، والتصوير الفوتوغرافي وسلوك الحيتان الحدباء، على التوالي، هم أيضًا مؤلفون مشاركين في الورقة.

يقوم فريق Whale-SETI حاليًا بإعداد ورقة بحثية ثانية حول السلوك التواصلي غير الصوتي للحيتان الحدباء.

الذكاء وعلم الأحياء البحرية

يمزج هذا المشروع بين البحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض وعلم الأحياء البحرية، بهدف فك تشفير اتصالات الحيتان. وهي تعمل بموجب فرضية مفادها أن أصوات الحيتان تحتوي على رسائل معقدة وذكية تشبه اللغات التي يستخدمها البشر أو ربما كائنات خارج كوكب الأرض.

ويستخدم الباحثون الهيدروفونات المتطورة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتسجيل أصوات الحيتان وتحليلها.

يبحث الذكاء الاصطناعي، الذي تم تدريبه على مجموعات كبيرة من البيانات عن نداءات الحيتان واللغات البشرية، عن أنماط وهياكل يمكن أن تشير إلى خصائص شبيهة باللغة.

وحدد الباحثون بعض الأنماط المتكررة والاختلافات في أغاني الحيتان التي تشير إلى مستوى من التواصل، وتختلف هذه الأنماط بين أنواع الحيتان المختلفة.

آثار محادثة الحوت على المستقبل

إن الآثار المترتبة على Whale-SETI واسعة النطاق.يوفر نظرة ثاقبة لتطور الاتصالات والذكاء، ومن خلال دراسة تعقيدات التواصل بين الحيتان، يأمل العلماء في تطوير استراتيجيات أفضل للحفاظ على الحياة البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع منظورًا فريدًا في البحث عن الذكاء خارج كوكب الأرض، مما يشير إلى أن فهم التواصل غير البشري على الأرض يمكن أن يكون مفتاحًا للتعرف على الإشارات الصادرة عن أشكال الحياة الذكية الأخرى في الكون وتفسيرها.

أجهزة الاستقبال الاتصالات الباحثون

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