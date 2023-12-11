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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فيديو خطير..عشرات
فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم بأستراليا

أظهر مقطع فيديو خطير عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم كان على مقربة نادرة من شاطىء  لايتون، شمال فريمانتل في مدينة بيرث، أستراليا. 

كشفت لقطات مقطع الفيديو التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» عن ظهور مجموعة السباحين حول حوت العنبر قبل أن يتمكن من السباحة مرة أخرى عبر المحيط.

قالت عالمة الأحياء البحرية، الدكتورة ناتالي سنكلير، إن الحوت كان من الممكن أن يكون معرضًا لخطر النزول إلى الشاطئ، وأن السلوك الذي أظهره كان غير عادي ومحفوفًا بالمخاطر.

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حوت عنبر 

و حذرت عالمة الأحياء البحرية من أنه كان يجب على هؤلاء الأشخاص ترك الحوت بمفرده لأن السباحة بالقرب منه يمكن أن تربك الثدييات.

وأضافت «ناتالي سنكلير» في حديثها لشبكة «بي بي سي» أن قرب الأفراد من الحوت يشكل خطرا، ليس فقط على الحيوان، ولكن أيضا على هؤلاء الأشخاص.

وقالت السلطات إن حوت العنبر الذي يزيد طوله عن 15 مترًا ويزن أكثر من 30 طنًا، ربما كان يبحث عن مكان للراحة.

وفي السياق نفسه، أصدرت السلطات، تحذيرا للسباحين من أن الحوت قد يجذب أسماك القرش. 

 

حوت عنبر استراليا مدينة بيرث الأحياء البحرية

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فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

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