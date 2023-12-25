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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحب آلياتها العسكرية من مخيم جنين

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سحبت آلياتها من مدينة جنين ومحيط مخيمها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك التي تدور مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قد قتل جنديين وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد قتلي القوات الإسرائيلية خلال المواجهات المسلحة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا.

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