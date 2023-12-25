عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء دعم الوقود وحالة تقشف.. الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب على غزة

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتوقع وصول عجز الموازنة العامة لما يقارب 70 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية قد تلجأ لإجراءات منها إلغاء الدعم عن الوقود وزيادة ضريبة الدخل لسد عجز الوازنة بسبب الحرب.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اقترحت إغلاق مكاتب حكومية تابعة لبعض الوزارات لتوفير قرابة نصف مليار شيكل سنويا.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.

وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.

كما أشار إلى أنه تم بناء التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة القادنة بأن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي قطاع غزة.

لحدبثه عن خطأ فادح ارتكبه الاحتلال.. جانتس يوبخ وزير الاقتصاد الإسرائيلي ضمنيًا

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: من غير المقبول تعريض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين

الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلية غزة الحكومة الإسرائيلية شيكل الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

موضوعات متعلقة

لحدبثه عن خطأ فادح ارتكبه الاحتلال.. جانتس يوبخ وزير الاقتصاد الإسرائيلي ضمنيًا

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: من غير المقبول تعريض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين

اهتزاز الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة مع تقلص حجم العمالة

تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد الإسرائيلي.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

تجاوزت 60%.. خبيرة: الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر كبيرة

كوهين يكشف وضع الاقتصاد الإسرائيلي مع الحرب المستمرة على غزة

ترشيحاتنا

أمير هشام: الزمالك يحصل على خطاب بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

بسبب الإهمال.. انفجار مروع في مصنع بإندونيسيا يقتل 13 عاملا

إلغاء دعم الوقود وحالة تقشف.. الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب على غزة

ناقد رياضي: الزمالك باع فتوح واشتراه

الزمالك: استمرار فتوح طبيعي.. والزناري وصبحي ملف منفصل

ميزة قادمة من أبل لحماية بيانات المستخدمين في حالة سرقة هواتفهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

بملابس أنيقة.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة لافتة

نوبة من البكاء على المسرح.. 10 صور لـ عبير نعمة بعد طلاقها

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ