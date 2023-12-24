وزير الاقتصاد الإسرائيلي: من غير المقبول تعريض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين

قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية نقلا عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله :"من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين إلى جميع أنواع المباني دون أن نقصفها مسبقا".

كان قد تداولت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بتكدس عدد من الجثامين فوق بعضها في مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، عرقل دفنهم.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد :"استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي الي 485 قتيلا.