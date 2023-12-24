لحدبثه عن خطأ فادح ارتكبه الاحتلال.. جانتس يوبخ وزير الاقتصاد الإسرائيلي ضمنيًا

دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، زملائه أعضاء الحكومة إلى تخفيف حدة خطابهم وتجنب “التصريحات التي لا أساس لها”.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يُنظر إلى هذا التصريح على أنه توبيخ لوزير الاقتصاد المنتمي لحزب الليكود، نير بركات، بسبب التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق اليوم، وشجب فيها ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك بغزة.

وقال بركات، الذي يُنظر إليه على أنه منافس مستقبلي محتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كزعيم لحزب الليكود: “من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر، ونرسلهم مكشوفين إلى مبان لم يتم قصفها".

وأضاف، بحسب القناة 12 العبرية، أن “الاستسلام لأي ضغط خارجي، حتى لو كان من أفضل أصدقائنا، هو خطأ فادح ندفع ثمنه باهظًا”.

وعلى إثره، أشاد جانتس بجنود الاحتلال، وقال إنهم “يحصلون على جميع الأدوات اللازمة”، مدعيًا أن القوات البرية تحصل على “غطاء جوي واسع النطاق ودقيق بقوة غير مسبوقة”.

وأضاف جانتس عبر حسابه على منصة “إكس”: “خصوصًا في هذا الوقت، من المتوقع من وزراء الحكومة وجميع القادة العامين التصرف بمسؤولية في تصريحاتهم وعدم إصدار تصريحات لا أساس لها من الصحة والتي تضر بقدرة المجتمع الإسرائيلي بأكمله، وعائلات المقاتلين على وجه الخصوص”.