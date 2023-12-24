عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحدبثه عن خطأ فادح ارتكبه الاحتلال.. جانتس يوبخ وزير الاقتصاد الإسرائيلي ضمنيًا

بيني جانتس
بيني جانتس

دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، زملائه أعضاء الحكومة إلى تخفيف حدة خطابهم وتجنب “التصريحات التي لا أساس لها”.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يُنظر إلى هذا التصريح على أنه توبيخ لوزير الاقتصاد المنتمي لحزب الليكود، نير بركات، بسبب التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق اليوم، وشجب فيها ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك بغزة.

وقال بركات، الذي يُنظر إليه على أنه منافس مستقبلي محتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كزعيم لحزب الليكود: “من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر، ونرسلهم مكشوفين إلى مبان لم يتم قصفها".

وأضاف، بحسب القناة 12 العبرية، أن “الاستسلام لأي ضغط خارجي، حتى لو كان من أفضل أصدقائنا، هو خطأ فادح ندفع ثمنه باهظًا”.

وعلى إثره، أشاد جانتس بجنود الاحتلال، وقال إنهم “يحصلون على جميع الأدوات اللازمة”، مدعيًا أن القوات البرية تحصل على “غطاء جوي واسع النطاق ودقيق بقوة غير مسبوقة”.

وأضاف جانتس عبر حسابه على منصة “إكس”: “خصوصًا في هذا الوقت، من المتوقع من وزراء الحكومة وجميع القادة العامين التصرف بمسؤولية في تصريحاتهم وعدم إصدار تصريحات لا أساس لها من الصحة والتي تضر بقدرة المجتمع الإسرائيلي بأكمله، وعائلات المقاتلين على وجه الخصوص”.

الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال نير بركات وزير الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

ترشيحاتنا

عادي ومستعجل.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

للموظفين .. إجراء مفاجيء من مجلس النواب بشأن فصل هذه الفئات

زوجي على علاقة بسيدة أخرى وأريد الطلاق ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد أشتية: بن جفير وزع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين

الحوثيون يحولون سفينة شحن بريطانية إلى مزار سياحي لليمنيين

إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في عدوان 56


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

جرب تناول هذه الفاكهة الرخيصة.. تحميك من 7 أمراض خطيرة

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ