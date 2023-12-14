تجاوزت 60%.. خبيرة: الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر كبيرة

أكدت الدكتورة جهاد عبد السلام، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية، أن الإقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن تلك الخسائر تجاوزت الـ 60%، خاصة على مستوى الإستثمارات والتكنولوجيا.

وقالت جهاد عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الخسائر الإقتصادية تشمل خسائر البورصة وخسائر الشيكل، مما سبب حالة من الهجوم على الحكومة الإسرائيلية.

العملية العسكرية

وتابعت أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية، أن أن هناك توقعات بزيادة الخسائر للاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة العملية العسكرية التي تقوم بها في غزة.

