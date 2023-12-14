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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن هدنة جديدة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح  حماس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نعمل علي من أجل تحقيق هدنة قصيرة جديدة في غزة.. وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس”.

وتابع قائلا: “لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن”.

ولفت إلي أن “سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة الشدة في المستقبل القريب”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا نريد وضع إطار زمني لهذا التحول المحتمل بخفض شدة العمليات في غزة”.

ومنذ قليل، قال كيربي، إنه يمكن إنهاء الحرب علي غزة الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر.

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وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن  “سوليفان أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم واشنطن في المعركة ضد حماس.. وسنعمل ما بوسعنا للم شمل الرهائن المتبقين”.

حماس غزة إسرائيل

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