نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.

وأضاف نتنياهو، في ختام اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى .. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس.. حتى النصر الكامل".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن أوضح أن عودة الرهائن لدينا هي هدف رئيسي… نحن لن نتخلى عنهم ولو للحظة واحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات ولتحرير غزة من حماس، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.

وتابع: "ستكون حربًا طويلة وسننتصر في النهاية.. أشكر الحكومة الأمريكية على دعمها غير المشروط”.