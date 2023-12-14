عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل : لا بديل مطلقا لقبول إسرائيل حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع

صدى البلد

كتب مراسل سكاي نيوز البريطانية في الشرق الأوسط، أليستير بونكال، في التطورات الهامة المحيطة بحل الدولتين، وهو موضوع اكتسب اهتمامًا متجددًا في أعقاب التصريحات الأخيرة للسفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة.

 

يعترف بونكال بأن العديد من الدول، تاريخياً، كانت تميل نحو دعم حل الدولتين، على الرغم من الشكوك الخاصة حول جدواه بعد عقود من الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أثار الرفض القاطع الأخير لحل الدولتين من قبل السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة مخاوف وزاد من تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

 

في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، صرحت السفيرة الإسرائيلية بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد طريقة "على الإطلاق" لقبول إسرائيل حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع الحالي. وهذا الموقف ليس جديدا، خاصة بين الفصائل اليمينية في البلاد. ومع ذلك، فإن ما يزيد من التعقيد، كما يشير بونكال، هو المقاومة المتزايدة من المعتدلين الإسرائيليين لفكرة العودة إلى حل الدولتين. وفي الوقت نفسه، هناك انعدام كبير للثقة بين بعض الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين.

 

ويوضح بونكال قائلاً: "إنه احتمال يتم تحقيقه بصعوبة. لكن الإسرائيليين، على الرغم من قولهم إن ذلك لن يحدث، لم يتوصلوا إلى خطة خاصة بهم". إن غياب بديل أو اقتراح واضح من جانب إسرائيل يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للمنطقة والسبل المحتملة للحل.

 

يتوقع بونكال أن تهدف زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل إلى الحصول على توضيح بشأن هذه القضية المحددة. ومع استبعاد حل الدولتين على ما يبدو من الطاولة، فإن المجتمع الدولي حريص على فهم ما إذا كانت إسرائيل لديها رؤية أو استراتيجية بديلة لمعالجة الصراع الذي طال أمده. ومن المتوقع أن تسلط مناقشات وارتباطات سوليفان في إسرائيل الضوء على الاتجاه المستقبلي للبلاد ونهجها لحل النزاع الذي طال أمده.

 

حل الدولتين للسفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

مفاجأة من غرفة "الفار".. السيد منير يلغي احتساب الفيديو ركلتي جزاء لسيراميكا كليوباترا

نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

حماس تدعو لتشكيل قيادة وطنية لإدارة فلسطين

حماس: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ