تحليل : لا بديل مطلقا لقبول إسرائيل حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع

كتب مراسل سكاي نيوز البريطانية في الشرق الأوسط، أليستير بونكال، في التطورات الهامة المحيطة بحل الدولتين، وهو موضوع اكتسب اهتمامًا متجددًا في أعقاب التصريحات الأخيرة للسفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة.

يعترف بونكال بأن العديد من الدول، تاريخياً، كانت تميل نحو دعم حل الدولتين، على الرغم من الشكوك الخاصة حول جدواه بعد عقود من الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أثار الرفض القاطع الأخير لحل الدولتين من قبل السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة مخاوف وزاد من تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، صرحت السفيرة الإسرائيلية بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد طريقة "على الإطلاق" لقبول إسرائيل حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع الحالي. وهذا الموقف ليس جديدا، خاصة بين الفصائل اليمينية في البلاد. ومع ذلك، فإن ما يزيد من التعقيد، كما يشير بونكال، هو المقاومة المتزايدة من المعتدلين الإسرائيليين لفكرة العودة إلى حل الدولتين. وفي الوقت نفسه، هناك انعدام كبير للثقة بين بعض الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين.

ويوضح بونكال قائلاً: "إنه احتمال يتم تحقيقه بصعوبة. لكن الإسرائيليين، على الرغم من قولهم إن ذلك لن يحدث، لم يتوصلوا إلى خطة خاصة بهم". إن غياب بديل أو اقتراح واضح من جانب إسرائيل يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للمنطقة والسبل المحتملة للحل.

يتوقع بونكال أن تهدف زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل إلى الحصول على توضيح بشأن هذه القضية المحددة. ومع استبعاد حل الدولتين على ما يبدو من الطاولة، فإن المجتمع الدولي حريص على فهم ما إذا كانت إسرائيل لديها رؤية أو استراتيجية بديلة لمعالجة الصراع الذي طال أمده. ومن المتوقع أن تسلط مناقشات وارتباطات سوليفان في إسرائيل الضوء على الاتجاه المستقبلي للبلاد ونهجها لحل النزاع الذي طال أمده.