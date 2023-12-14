حماس: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان

و الاستجابة لمطالبنا..

أكد أسامة حمدان القيادي في حماس أن قوات العدو النازي تلقت خسارة استراتيجية يوم السابع من أكتوبر الماضي ويتعرض للهزيمة في كل الميادين.

وقال أسامة حمدان في تصريحات له : جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزة.

وأضاف القيادي في حماس : لم يبق لنتنياهو وأركان حربه سوى إعلان الفشل في غزة والبدء في سحب جيشه من هناك.

وتابع حمدان : نتنياهو فشل في تحقيق أي هدف في غزة والإشارة التي يريدها الاحتلال من المقاومة تلقوها في الميدان.

وأردف حمدان: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان على غزة والاستجابة لمطالب المقاومة.

واستطرد : نؤكد انفتاحنا على كافة الجهود التي تفضي إلى وقف العدوان على غزة والضفة.

وأتم أسامة حمدان : الاحتلال الصهيوني وإدارة بايدن يتحمّلان كامل المسئولية عن استمرار المجازر بحق شعبنا.