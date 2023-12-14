البيت الأبيض يعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إنه يمكن إنهاء الحرب علي غزة الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن “سوليفان أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم واشنطن في المعركة ضد حماس.. وسنعمل ما بوسعنا للم شمل الرهائن المتبقين”.

هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.

وأضاف نتنياهو، في ختام اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى .. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس.. حتى النصر الكامل".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن أوضح أن عودة الرهائن لدينا هي هدف رئيسي… نحن لن نتخلى عنهم ولو للحظة واحدة”.