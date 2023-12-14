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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس توجه طلبا عاجلا لجماهير الأمة العربية والإسلامية

ارشيفي
ارشيفي

 وجهت حركة المقاومة الفلسطينية  حماس دعوة عاجلة إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الخروج غداً الجمعة ويومي السبت والأحد القادمين، في مسيرات تضامنية ومظاهرات جماهيرية تضامناً مع غزَّة وفلسطين، ورفضاً وفضحاً لجرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزّل، وتنديداً بالدعم الأمريكي والغربي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا.

وكان  القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس  أسامة حمدان قد أكد أن إعلان الإدارة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على كوادر حماس يأتي في سياق التواطؤ مع الاحتلال.

وقال القيادي في حماس " حمدان" في تصريحات له : لا تبحثوا في مستقبل غزة بعد الحرب بل ابحثوا في مستقبل الكيان الصهيوني.

وأضاف أسامة حمدان : قيادة الشعب الفلسطيني أمر داخلي يقرره الشعب الفلسطيني وندعوا لتشكيل قيادة وطنية

وتابع : موقف الحركة كان ولا يزال عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني على أي جزء من أرضنا فالكيان الصهيوني مؤقت وسيزول

واتم القيادي في حماس: ما يقع في غزة جريمة حرب والإدارة الأمريكية باتت تدرك أن نتنياهو يجرها لمأزق كبير

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